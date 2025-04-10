ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, April 10
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
22,575,035.0000
3.5184
USD
IE00BLRPQH09
09 April 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,398,519.0000
8.0314
USD
IE00BJXRZJ40
09 April 2025
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
12,246,299.0000
4.2769
USD
IE00BLRPRR05
09 April 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
256,771.0000
5.0623
USD
IE000RMSPY39
09 April 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
2,133,888.0000
4.1771
USD
IE000PY7F8J9
09 April 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
18,249,083.0000
4.8040
USD
IE000QUCVEN9
09 April 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ09)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
16,920,834.0000
4.8690
USD
IE000GA3D489
09 April 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
7,980,704.0000
6.3875
USD
IE0009A512E4
09 April 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC09)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
2,104,481.0000
3.8142
USD
IE000O5M6XO1
09 April 2025