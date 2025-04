USD/CHF tendiert am Donnerstag in der frühen europäischen Sitzung auf 0,8530 nach unten. Erneute Handels Spannungen zwischen den USA und China fördern die Zuflüsse in sichere Häfen und unterstützen den Schweizer Franken. Die Anleger warten auf den US-VPI-Bericht für März, der später am Donnerstag fällig ist. Das Paar USD/CHF verliert während der frühen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...