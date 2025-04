Die Kehrtwende von US-Präsident Trump im von ihm ausgelösten Zollkrieg hat am Mittwoch zu einer Erleichterungsrallye an den Börsen geführt, von der auch die Tesla-Aktie mit einer Kursexplosion von +22% auf 272,20 US$ profitiert hat. Ist das der Befreiungsschlag für den arg zerrupften Titel? Oder müssen Anleger hier weiteres Ungemach befürchten? Trump rudert zurück Der US-Präsident ist doch immer für eine Überraschung gut. Nachdem er die Märkte mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...