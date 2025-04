News von Trading-Treff.de Nvidia hat heute Morgen zum Auftakt des Handels einen kleinen Verlust davon getragen. Die Aktie verlor -0,5 %. Das ist nach Ereignissen am gestrigen Abend nicht mehr allzu schlimm. Denn die Aktie hat gestern Abend einen Aufschlag in Höhe von 18,55 % erreicht. Damit stieg Nvidia überraschend schon wieder auf mehr als 100 €. Sie erreichte am Ende einen Kurs in Höhe von 104,16 €. Damit ist sie noch nicht endgültig zurück im ...

