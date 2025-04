Kanadischer Goldkonzern verhandelt mit Lake Victoria Gold über Kooperation beim Tembo-Goldprojekt in Tansania - Bergbaulizenzen bereits genehmigt

Die Barrick Gold Aktie zeigt sich unterdessen fest, während das Unternehmen seine Präsenz in Tansania strategisch ausbauen könnte. Der kanadische Goldriese betreibt bereits die Bulyanhulu-Mine im Norden des Landes und führt nun intensive Gespräche mit Lake Victoria Gold über verschiedene Kooperationsmöglichkeiten beim angrenzenden Tembo-Goldprojekt. Das Fundament für eine solche Partnerschaft wurde bereits im Dezember 2021 gelegt, als ein strategisches Abkommen zwischen Tembo Gold und dem Bulyanhulu-Joint-Venture geschlossen wurde, das Barrick gemeinsam mit der tansanischen Regierung betreibt.

Goldpreis als zusätzlicher Kurstreiber?

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Barrick Gold ?

Was steckt hinter dem zunehmenden Interesse an Barrick's Tansania-Aktivitäten? Lake Victoria Gold hat kürzlich einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem vier Prospektionslizenzen auf dem Tembo-Projekt erfolgreich in Bergbaulizenzen umgewandelt wurden. Diese Lizenzen sind jeweils zehn Jahre gültig und können um weitere zehn Jahre verlängert werden. Die Nähe zur Bulyanhulu-Mine macht eine Kooperation für beide Seiten attraktiv, wobei verschiedene Modelle diskutiert werden - von Joint Ventures bis hin zu Finanzierungspartnerschaften. Für Barrick Gold könnte eine engere Zusammenarbeit den Zugang zu zusätzlichen Goldressourcen in einer bereits erschlossenen Region bedeuten. Goldman Sachs sieht derweil beim Goldpreis weiteres Aufwärtspotential bis auf 3.500 USD, was die Attraktivität sämtlicher Goldprojekte zusätzlich steigern dürfte. Allerdings gilt bei der Barrick-Aktie Vorsicht - sie wurde kürzlich vom umstrittenen TV-Moderator Jim Cramer empfohlen, der in sozialen Medien oft als Kontraindikator gilt.

Anzeige

Barrick Gold-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Barrick Gold-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten Barrick Gold-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Barrick Gold-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Barrick Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...