Der DAX eröffnet am Donnerstag überraschend phänomenal im Plus. Diese Nachrichten bewegen den deutschen Leitindex jetzt. Außerdem im Fokus der Anleger: die Aktien von DocMorris und TSMC. Der DAX hat am Donnerstag angesichts von Donald Trumps vorläufiger Kehrtwende im Zollstreit eine Erholungsrally gestartet. In den ersten Handelsminuten sprang der deutsche Leitindex um 8,01 Prozent auf 21.247,33 Punkte hoch. Damit kehrte er über die für den langfristigen ...

