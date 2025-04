Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist im Anschluss an die am Vorabend angekündigte Zollpause der USA fulminant in die Sitzung vom Donnerstag gestartet. Mit dem aktuellen Plus von rund 7 Prozent macht der SMI allerdings lediglich einen Teil der massiven Kursverluste der vergangenen fünf Börsentage wett. Für den Moment allerding zeigen sich die Marktteilnehmer erleichtert. Beinahe etwas untergegangen ist nebst der Zollthematik der Abschluss des Koalitionsvertrags ...

