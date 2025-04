Nvidia arbeitet fleißig zur Roboterwoche an neuen Erfindungen. Diese Woche gab es solche Jahrhundertaktien im Ausverkauf. Wir haben gekauft. Jetzt starten wegen einer Merz-Null-Prozent-Überraschung und der neuen Koalition die nächsten Chancen!Börsenguru Peter Brandt hatte darauf hingewiesen: Junge Menschen sollten in der Börsenpanik beginnen, zu kaufen. Eine besondere Aktie ist Nvidia, welche seit HSR-Erstempfehlung im Jahr 2015 immer noch 20.000 Prozent im Plus liegt.Xai, Meta oder Apple kaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...