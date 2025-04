GoGold erzielt Förderrekord in Parral

Anzeige / Werbung GoGold Resources hat im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres eine Rekordmenge an Edel- und Industriemetallen aus seiner Mine Parral gefördert. Nach Unternehmensangaben wurden bis zum 31. März 2025 insgesamt 210.289 Unzen Silber, 3.279 Unzen Gold, 117 Tonnen Kupfer und 157 Tonnen Zink produziert. Die kontinuierlich hohe Ausbeute soll die Finanzierung der laufenden Explorationsarbeiten im Projekt Los Ricos South sichern. GoGold Resources hat im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres eine Rekordmenge an Edel- und Industriemetallen aus seiner Mine Parral gefördert. Nach Unternehmensangaben wurden bis zum 31. März 2025 insgesamt 210.289 Unzen Silber, 3.279 Unzen Gold, 117 Tonnen Kupfer und 157 Tonnen Zink produziert. Die kontinuierlich hohe Ausbeute soll die Finanzierung der laufenden Explorationsarbeiten im Projekt Los Ricos South sichern. Fördermenge deutlich über Vorjahr Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei die Produktion deutlich gestiegen. Das Unternehmen verwies darauf, dass die metallurgische Verarbeitung und die Betriebseffizienz weiter verbessert worden seien. Diese Fortschritte würden wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilität beitragen. Produktion in Silberäquivalenten von GoGold - Entwicklung über sechs Quartale hinweg Cashflow aus Parral als Grundlage für Expansion CEO Brad Langille erklärte, die Mine in Parral habe erneut eine zuverlässige Leistung erbracht. Die daraus resultierenden Einnahmen dürften nach Einschätzung des Managements auf dem Niveau des Vorquartals bleiben und seien zentral für den nächsten Entwicklungsschritt bei Los Ricos South. Langille betonte zudem, dass die jüngste Eigenkapitalfinanzierung zusammen mit dem laufenden operativen Gewinn die finanzielle Basis des Unternehmens stärke. Damit könne nicht nur der geplante Minenbau in Los Ricos South vorbereitet, sondern auch die Projektentwicklung in Los Ricos North und angrenzenden Zielgebieten weitergeführt werden. Weitere Schritte abhängig von Genehmigungen Das Unternehmen stellte in Aussicht, bei rascher Erteilung der erforderlichen Bergbaulizenz mit dem Bau der neuen Mine beginnen zu können. In Los Ricos North könnten zusätzliche Explorationsmaßnahmen umgesetzt werden, sobald die Rahmenbedingungen dies zuließen. Enthaltene Werte: XD0002746952,CA38045Y1025

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )