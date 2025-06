Grade is King: Axo Copper - Erstes echtes Kupfer-IPO an der TSXV im Jahr 2025!

Anzeige / Werbung Ab voraussichtlich heute wird Axo Copper mit dem Ticker AXO an der Börse in Toronto (Venture Exchange) gehandelt. Das erste erfolgreiche, echte Kupfer-IPO seit langer Zeit! Die neue mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum sorgt für Aufbruchsstimmung in Mexikos Bergbausektor. Mit ihrem pragmatischen Kurs beendet sie die restriktive Genehmigungspolitik ihres linkspopulistischen Vorgängers Andrés Manuel López Obrador. Seit Anfang 2025 hat Mexiko bereits mehrere neue Bergbauprojekte genehmigt, 50 weitere Genehmigungen sind in Vorbereitung. Diese Öffnung war im Jahr 2022 sicher nicht vorhersehbar, als die das Gründerteam hinter Axo Copper Corp. (TSXV: AXO), Brad Langille (GoGold Resources), Glenn Jessom (Silver Tiger Metals) und Jonathan Egilo den Vertrag für den Erwerb der La Huerta-Claims in Mexiko unterzeichnet haben. Darin verpflichtet Axo Copper sich, zwei Claims im bekannten Sierra Madre Gürtel mit einer Ausdehnung von 113 km² für insgesamt 11,1 Millionen US-Dollar in bar über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren zu kaufen. Außerdem sollte der Verkäufer, eine mexikanische Familie, 5,0 Millionen Aktien von Axo Copper erhalten, von denen bisher 2,0 Millionen Aktien ausgegeben wurden. Aus heutiger Sicht wirkt der Deal visionär und die Gründer könnten sich wohl kaum einen besseren Zeitpunkt für den Börsengang von Axo Copper wünschen, der - kein Zufall - das erste Rohstoff-IPO an der TSXV in diesem Jahr ist. Zusätzlich zu den 15 Mio. CAD aus den Jahren 2022 und 2023 fließen der Gesellschaft beim IPO nochmals rund 10 Mio. CAD an frischem Kapital zu. Voraussichtlich ab dem heutigen Mittwoch wird die Aktie handeln. Jetzt mehr über dieses spannende Kupferunternehmen erfahren! Axo Copper - Erstes echtes Kupfer-IPO an der TSXV im Jahr 2025!

Keine Goldinvest.de-News mehr verpassen! Risikohinweis & Disclaimer I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen. II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise. III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen. Enthaltene Werte: XD0002746952,CA38045Y1025,CA82831T1093,378696065,CA00248Y1079

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )