Jetzt Silber-Aktien KAUFEN: Silber explodiert weiter - 40 USD-Marke vor dem Fall! Diese Silber-Aktie kann sich schnell verdoppeln!

Wenn man die aktuelle Preisentwicklung bei Silber beobachtet, fühlt man sich unweigerlich an die Goldpreis-Rallye erinnert. Denn im Jahresvergleich hat der Preis pro Unze Silber in 2025 um mehr als satte 20% zugelegt.

die psychologisch wichtige Marke von 35,- USD/Unze ist längst überwunden und die nächste Station von 40,- und danach 50,- USD/Unze und gar etwas mehr, ist Analysten zufolge schon in Sicht. Selbst das Erreichen von 50,- USD/Unze scheint bis zum Ende des laufenden Jahres in greifbarer Nähe.

Parallel dazu kippt die Gold-Silber-Ratio - also wie viele Feinunzen Silber man braucht, um eine Feinunze Gold zu kaufen - immer schneller und stärker in Richtung des "kleinen Bruders von Gold". Denn während dieses Verhältnis noch vor einigen Wochen im dreistelligen Bereich lag, pendelt die Ratio aktuell bei um die 90.

Quelle: https://goldprice.org/gold-silver-ratio.html

Das wiederum ist ein starkes Signal dafür, dass Silber stark unterbewertet ist und es enormes Aufholpotenzial besitzt, vor allem mit Blick darauf, dass ein Wert von 60 als langfristig relevante Marke gilt.

Strukturelles Defizit feuert Silberpreis zusätzlich an!

Analysen des Silver Institutes zufolge, könnte Silber im laufenden Jahr zum fünften Mal in Folge ein erhebliches Defizit aufweisen. So lag das Minus im letzten Jahr bei rund148,9 Millionen Unzen (4.632 Tonnen). Das sind etwa15 Prozent des weltweiten Angebots.

Quelle: World Silver Survey 2025, The Silver Institute

Denn die minimal gestiegene Produktion und Silber-Gewinnung aus dem Recycling wurde von einer ebenso anziehenden Nachfrage wettgemacht. Ähnlich könnte das Szenario in diesem Jahr und auch langfristig ausfallen, denn vor allem die industrielle Nachfrage nach Silber und speziell der Silber-Hunger von Photovoltaik-Anlagen nehmen schier unbegrenzt zu.

https://www.miningvisuals.com/post/the-growing-importance-of-silver-in-photovoltaics-a-decade-of-surging-demand

Hinzu kommt, dass Silber mit Blick auf den hohen Goldpreis auch bei der Schmuckherstellung immer gefragter wird, eben weil sich viele teureren Goldschmuck nicht mehr leisten können oder wollen. Ähnliches gilt für Silber als sicherer Hafen bei geopolitischen Spannungen oder fallender Verzinsung bei US-Staatsanleihen. Auch hier nämlich greifen Investoren immer häufiger auf Silber statt auf hochpreisiges Gold zurück.

Gleichzeitig zu dieser steigenden Attraktivität nimmt die weltweite Minenproduktion perspektivisch ab, auch weil viele Minen ihrem Lebensende entgegen schreiten, während dabei die Gehalte der Silberausbeute fallen. Umso mehr steigt die Attraktivität angehender Silberproduzenten, die mit profitablen Silberminen dazu beitragen können, dem strukturellen Silber-Defizit entgegenzuwirken. Zu diesen vielversprechenden Kandidaten zählt zweifelsohne Silver Tiger Metals Inc. (WKN: A2P4YL) mit seinem Power-Projekt "El Tigre' in Sonora, Mexiko.

"El Tigre': Historisch hochgradig und wegweisend für weiteres Wachstum!

Mitten im gehaltvollen "Sierra Madre Silber und Gold Gürtel' eingebettet, liegt Silver Tigers' (WKN: A2P4YL) 100% unternehmenseigener und über 28.000 Hektar große "El Tigre'-Distrikt, der auf eine beachtliche Produktionshistorie schaut. Zwischen 1903 und 1938 war die "El Tigre'-Mine bereits ein Hochkaräter der "Sierra Madre'-Venen. Aus nur 1,87 Mio. Tonnen Erz förderten die damaligen Betreiber sage und schreibe rund 67,4 Mio. Unzen Silber und 353 000 Unzen Gold, zu 1A-Gehalten von im Schnitt 1.308 g/t Ag und 7,54 g/t Au.

Bereits 2016 ging das Grundstück für 11 Mio. CAD in den Besitz von Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) über und seither hat der dynamische kanadische Silbermarkt-Durchstarter viele wichtige Meilensteine erreicht.

Quelle: Silver Tiger Metals

Zu diesen Mega-Meilensteinen gehört zweifelsohne die Veröffentlichung der Mineralressourcenschätzung im Jahr 2023. Unterm Strich standen da nämlich schon großartige rund 37,2 Millionen Unzen Silber und 575.000 Unzen Gold in der Kategorie "Angezeigt' ebenso wie 52,6 Millionen Unzen Silber und 374.000 Unzen Gold in der Kategorie "Abgeleitet'.

Diese mächtig beeindruckenden Ressourcen wurden nur knapp ein Jahr später aber nochmals getoppt, denn mit dem Update der Ressourcenschätzung für "EL Tigre' schossen die "gemessenen und angezeigten' Ressourcen, und damit quasi die Königsklassen-Kategorien, um sagenhafte 132% nach oben. Zudem legten die Silberäquivalent-Gehalte um beinahe unglaubliche 59% zu.

Alles in allem sitzt "El Tigre' damit auch beeindruckenden 68 Millionen Tonnen Erz für 200 Millionen Unzen Silberäquivalent mit eine Gehalt von im Schnitt grandiosen 92 g/t AgÄq. Die gesamte "Out-of-Pit'-Ressource beträgt erstklassige 113 Millionen Unzen AgÄq!

Wohlgemerkt reden wir hier nun von dem herausragenden Potenzial, das bei "EL Tigre' bereits irgendwie "gemessen' und "identifiziert' wurde. Tatsächlich aber ist das Explorationspotenzial mindestens beträchtlich, wenn nicht gar phänomenal, auch mit Blick auf die potentielle Ziele neigungsabwärts und entlang des Streichs, wo fantastische 50,6 bis 75 Millionen Unzen Silberäquivalent zu hochgradigen 225 bis 260 g/t AgÄq zutage gefördert werden könnten.

Quelle: Silver Tiger Metals

Hinzu kommt, dass mit gerade einmal 30% bisher nicht mal ein Drittel von "El Tigre' erkundet wurden, was den künftigen Wertezuwachs-Hebel mächtig befeuern kann. Zudem verfügt "El Tigre' noch über nennenswerte Beiprodukte wie Kupfer, Blei und Zink, die zusätzlich monetarisiert werden können!

Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie mit formidablen Ergebnissen!

Nicht nur ressourcenseitig kann "El Tigre' glänzen und überzeugen. Denn auch in Sachen Wirtschaftlichkeit gehört Silver Tigers (WKN: A2P4YL) "1A'-Asset in die Champions League, wie die Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie eindrucksvoll untermauern.

Quelle: Silver Tiger Metals

Da stehen nämlich erstklassige 222 Mio. USD an Nettogegenwartswert (Diskontsatz von 5%), ein interner Zinsfuß von satten 40% und eine "Base-Case'-Amortisationszeit von gerade einmal 2,0 Jahren.

Silver?Tiger?Metals - Mexikos neuer "Build-&-Grow"-Beschleuniger!

Silver Tiger Metals (WKN A2P4YL) strebt an, im Jahr 2026 einen Cashflow zu generieren und nur wenige Jahre später mehr als acht Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr zu fördern. Hinter diesem Plan steht ein in Mexiko bewährtes Führungsteam unter der Leitung von CEO Glenn Jessome, Mitglied einer Unternehmensgruppe, die in der Vergangenheit bereits drei Silberminen über verschiedene von ihr verwaltete Unternehmen erfolgreich verkauft hat.

Diese PFS-Highlights wurden unter Verwendung besonders konservativer Metallpreisannahmen von 2.150 US-Dollar/Unze Gold und 26 US-Dollar/Unze Silber berechnet, wie in der VRIFY-Präsentation von Silver Tiger vom April 2025 angegeben (siehe unten). Diese PFS-Highlights wurden unter Verwendung besonders konservativer Metallpreisannahmen von 2.150 US-Dollar/Unze Gold und 26 US-Dollar/Unze Silber berechnet, wie in der VRIFY-Präsentation von Silver Tiger (WKN A2P4YL) vom April 2025 angegeben (siehe unten). Die Sensitivitätstabelle veranschaulicht, wie der "NPV' und der "IRR' des Projekts bei den aktuellen Spotpreisen stark ansteigen, was das enorme Aufwärtspotenzial über das bereits robuste Basisszenario hinaus unterstreicht.

Quelle: Silver Tiger Metals; Bearbeitet JS Research GmbH

Der Ansatz ist eindeutig zweigleisig: Zunächst wird eine schnell realisierbare Tagebaumine mit Haufenlaugung im Projekt "El Tigre' für einen frühen Cashflow sorgen. Gleichzeitig wird der höhergradige Untertagebereich erschlossen, um die Produktionsmenge nach der Hochlaufphase auf 8 bis 9 Millionen Unzen Silberäquivalent pro Jahr zu steigern.

Die Genehmigung für eine 800-tpd-Untertagemine liegt bereits vor, und auch die Anpassung des Tagebaus stützt sich auf bestehende Umweltauflagen - ein seltener Vorteil. Zusammen mit vorhandenerInfrastruktur wie Camp, Zufahrtsstraße und Stromnetz drückt das die Anlaufkosten auf unter 90?Mio.US-Dollar. Frühe "ESG'-Verankerung, ein aktiver Nachhaltigkeitsausschuss und lokale Sozialprogramme runden das Bild ab und stärken die "social licence to operate'. Ebenso schmal sind die "All-in'-Kosten von 1.214,- USD/Unze AuÄq bzw. von 14,- USD/Unze AgÄq.

Wohlgemerkt beziehen sich diese sensationell guten Zahlen nur auf den konventionellen Tagebau der Mineralisierungszone Stockwork, wie sie in Silver?Tiger?Metals (WKN: A2P4YL) Ressourcenschätzung definiert wurde. Die ebenfalls in der Mineralressourcenschätzung enthaltene "Out-of-Pit'-Mineralressource(mit herausragenden 113 Millionen Unzen AgÄq) ist in der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie noch nicht berücksichtigt. Umso gespannter wartet man nun auf deren vorläufige wirtschaftlichen Bewertung, die bald vorgelegt werden soll.

Bombastische Bohrerfolge!

Die jüngsten Resultate der Bohrungen, die auf die hochgradigen Ader-, Sulfid- und Schieferzonen bis zu 40 m unterhalb des bereits bestehenden Förderwegs bei "El Tigre' zielen, geben einen weiteren großartigen Vorgeschmack darauf, was dieses Power-Projekt an noch ungehobenem Potenzial in sich trägt.

Quelle: Silver Tiger Metals

Zum herausragenden "Best-of' dieser Bohrungen zählen die fantastischen 1.526,3 g/t AgÄq über 3,0 mebenso wie die erstklassigen 312,0 g/t AgÄq über 4,8 m.

Quelle: Silver Tiger Metals

Alles in allem stehen zu Beginn von Silver?Tigers (WKN?A2P4YL) Untertagebohrprogramm also mehr als ermutigende Ergebnisse, die die Spannung auf die Fertigstellung der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie für eben diesen Teil von "El Tigre' noch weiter steigen lassen.

Finanzen auf Vordermann!

Um sowohl das außergewöhnliche Tagebau- wie auch Untertage-Potenzial von "El Tigre' auch weiterhin gezielt und effizient identifizieren zu können, hat Silver Tiger (WKN: A2P4YL) eine "Bought-Deal'-Finanzierung in Höhe von 15 Mio. CAD erfolgreich abgeschlossen. Aber auch insgesamt hat die Firma ein komfortables Finanz-Polster, um nicht nur die geplanten 5.000 Bohrmeter-Kampagne untertage zu finalisieren, sondern auch die nächsten wichtigen Schritte hin zu einer Bauentscheidung zu gehen. Dafür wurden bereits vielversprechende Verhandlungen und "Due-Diligence'-Prüfungen mit Kreditgebern in Gang gesetzt.

Erfahrene Führungsmannschaft!

Mit Glenn Jessom sitzt nicht nur ein Gründungsaktionär, sondern auch ein sehr erfahrener Wertpapieranwalt auf dem CEO-Stuhl von Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL). Zudem ist er Mitglied des TSXV National Advisory Committee und beaufsichtigte als Gründungsaktionär von Gogold Resources Inc. dessen Notierung an der TSXV.

Keith Abriel blickt als Silver Tigers CFO auf ein Vierteljahrhundert Führungsverantwortung im Finanzbereich zurück, unter anderem als Finanzvorstand von Bergbau- und Explorationsunternehmen wie Linear Gold Corp., Ucore Uranium Inc. und Stockport Exploration Inc. Zudem hat er über eine Milliarde Dollar an Kapital für börsennotierte und wagnisfinanzierte Unternehmen aufgebracht.

Francisco Albelais, Vice President of Operations, schaut ebenso auf 25 Jahre geballten Erfahrungsschatz und eine wertvolle lokale Expertise bei der Genehmigung, Inbetriebnahme und dem Betrieb von Tagebau- und Untertageminen in Mexiko zurück.

Quelle: Silver Tiger Metals

Dieses illustre Führungsteam und insgesamt die ganze Silver Tiger (WKN: A2P4YL)-Mannschaft blickt also auf genau jene praktischen Erfahrungen zurück, die den entscheidenden Unterschied machen und Silver Tiger zu einem der 1.000 Unternehmen küren wird, das den Weg vom ersten Bohrloch bis zur Produktion erfolgreich bestreitet. Im Falle von Silver Tigers Ausnahme-Asset "El Tigre' könnte dieser Weg sogar in einer der profitabelsten neuen Silberminen in Mexiko, übrigens der weltweit größte Silberproduzent mit 185,7 Millionen Unzen im Jahr 2024 1 , münden. Die Weichen für diesen außergewöhnlichen Wachstumskurs sind jedenfalls gestellt und der Erfolgskurs ist seitens des Führungsteams klar vorgegeben.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/silver-tiger-metals-on-the-way-to-becoming-the-next-silver-producer-in-mexico/

Fazit: Alles spricht für Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL)!

In einem auch langfristig sehr dynamischen Silbermarkt-Umfeld positioniert sich Silver Tiger Metals (WKN: A2P4YL) sehr prominent mit seinem Hochpotenzial-Projekt "El Tigre'. Diese langlebige und profitable Mine könnte dank ihrer erstklassigen Gehalte und erstaunlichen Entwicklungspotenzial mit Tagebaubetrieb und mächtigen Ressourcen darunter, tatsächlich genau dieses eine von Tausend Projekten sein, das den Weg von der ersten Bohrung bis zur Produktion erfolgreich geht und bei jeder Etappe weiterwächst. Das 120 Mio. CAD schwere Vertrauen institutioneller Investoren untermauert dabei eindrucksvoll, welche weiteren Turbostufen Silver Tiger (WKN: A2P4YL) mittel- bis langfristig zu zünden in der Lage ist.

