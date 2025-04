Mailand - Denza, die auf Premium-Technologie ausgerichtete Automobilmarke der BYD Group, ist im Rahmen der Brera Design Week in Mailand offiziell in Europa eingeführt worden. Die Einführung in Europa startet mit dem Modell Z9GT. Es bringt viele einzigartige Merkmale auf den Premiummarkt und lässt den Kunden die Wahl zwischen einem vollelektrischen Antrieb oder der grossen Reichweite der Super-DM-Plug-in-Hybrid-Konfiguration bietet. Das zweite Modell ...

