Der Schweizer Pharmazulieferer verzeichnet Kursverluste an der SIX, während Analysten weiterhin optimistisch bleiben und die Kooperation mit Ethris Potenzial verspricht.

Die Lonza Group Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag an der SIX Swiss Exchange deutliche Verluste. Im Nachmittagshandel rutschte der Wert des Schweizer Pharmazulieferers um 2,6 Prozent auf 508,00 CHF ab, nachdem er am Mittag sogar einen Rückgang von 2,9 Prozent auf 506,20 CHF verbuchte. Trotz der jüngsten Kursschwäche bleibt die Aktie mit einem Plus von 0,88 Prozent auf Monatssicht und 2,22 Prozent im Jahresvergleich weiterhin über ihrem 52-Wochen-Tief, liegt jedoch noch 15,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Strategische Partnerschaft im Fokus

Die kürzlich bekannt gegebene Zusammenarbeit zwischen Lonza und dem Münchner Biotechnologieunternehmen Ethris sorgt für Aufmerksamkeit in der Branche. Gemeinsam arbeiten die Unternehmen an der Entwicklung inhalierbarer, sprühgetrockneter mRNA-Impfstoffe - eine potenzielle Innovation im Bereich der Impfstofftechnologie. Diese Kooperation könnte Lonzas Position im wachsenden Markt für mRNA-basierte Therapeutika stärken, den Analysten als zukunftsträchtiges Segment betrachten.

Während die Aktie kurzfristig unter Druck steht, bleibt das Analysten-Sentiment überwiegend positiv. Von 23 Experten empfehlen 78,3 Prozent den Kauf der Aktie, während die übrigen 21,7 Prozent zum Halten raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 656,71 CHF, was einem Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent entspricht. In diesem Zusammenhang nahm RBC Capital Markets am Montag die Zusicherung des Lonza-Finanzchefs zur Kenntnis, dass der Schweizer Auftragsfertiger trotz aktueller Marktverunsicherung nur einem begrenzten Tarifrisiko ausgesetzt sei.

