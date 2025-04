FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Neben dem Finanzsektor hat auch die Technologiebranche am Donnerstag in der starken Markterholung von der Aussetzung der meisten US-Zölle besonders profitiert. Der Stoxx Europe 600 Technology kletterte um bis zu 10 Prozent und hinkte damit den Nasdaq-Indizes sogar noch hinterher. Der Nasdaq 100 hatte als Auswahlindex der US-Börse Nasdaq am Vorabend 12 Prozent gewonnen. Sein Minus seit der vor einer Woche losgetretenen US-Zollflut schmolz damit auf gut 2 Prozent zusammen. Im europäischen Branchenindex liegt es noch doppelt so hoch.

JPMorgan-Branchenexperte Harlan Sur hatte zuletzt einen Vergleich gezogen zwischen dem aktuellen Handelskrieg und demjenigen zwischen den USA und China im Jahr 2018. Damals seien Halbleiterwerte um 30 bis 35 Prozent von ihren Hochs abgestürzt, während die Gewinnerwartungen an die Folgejahre innerhalb von zwei bis drei Quartalen um rund 20 Prozent gesunken seien. Die Aktienkurse hätten den befürchteten Nachfragedämpfer jedoch sehr schnell eingepreist - wie in der aktuellen Situation. Moderatere Erwartungen seien hilfreich bei der Bodenbildung.

Im Marktcrash am vergangenen Montag hatten der Stoxx Europe 600 Technology und der Nasdaq 100 im Zuge der US-Zölle insgesamt etwa 15 Prozent verloren. Bei Infineon - dem nun am stärksten erholten Dax -Wert - war es sogar fast ein Viertel./ag/mis

