Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Leistungshalbleitern weiter kräftig an. Aktien entlang der gesamten Lieferkette schießen zum Wochenstart nach oben.Halbleiter-Aktien gehören am Montag zu den Gewinnern am Aktienmarkt. Chipzulieferer Siltronic stürmt mit einem Kursplus von 7 Prozent an die Spitze des SDAX, dahinter folgt mit einem Kursgewinn von mehr als vier Prozent der Anlagenbauer Suss Microtec. Die Aktie von Maschinenbauer Aixtron hatte bereits am Freitag ein Neujahrsfeuerwerk abgeschossen und 13 Prozent zugelegt. Besonders Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz treiben den Bedarf - schneller, als die Branche aktuell liefern kann.
