Wir sind der Ansicht, dass die strukturelle Margenexpansion im Mittelpunkt des SUSS-Investment-Case steht. Nach der strategischen Neuausrichtung auf die Kernbereiche der Halbleiterausrüstung und größere Kunden zur Verbesserung der Margen wird die nächste Phase hauptsächlich durch intern kontrollierte Hebel angetrieben, anstatt nur durch zyklische Rückenwinde. Premium-Photomaskenreinigung und eine wachsende Exposition gegenüber Advanced Packaging, zusammen mit einem steigenden Serviceanteil, sollten die Produktmix verbessern und strukturell höhere Margen unterstützen. Gleichzeitig sorgen Modularisierung und eine striktere Kostenkontrolle dafür, dass Effizienz in die Plattform integriert wird und operatives Hebelpotenzial mit zunehmender Skalierung ermöglicht wird. Während sich 2026 als Übergangsjahr erweisen könnte, unterstreicht der breitere Branchenvorstoß zur Entlastung KI-getriebener Backend-Engpässe die strategische Relevanz des SUSS-Portfolios und das Potenzial für weiteres Aufwärtspotenzial. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem leicht erhöhten Kursziel von 58,00 EUR (zuvor: 56,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suss-microtec-se





