Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Corestate verkauft STAM Europe SAS - AnleihenewsDer Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") (ISIN LU1296758029/ WKN A141J3) hat heute exklusive Vereinbarungen zum beabsichtigten Verkauf der STAM Europe SAS, Paris ("STAM") und deren Tochtergesellschaften - darunter den Alternativen Investment Fond Manager "STAM France Investment Managers" - an die französische Atland-Gruppe, Paris abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

