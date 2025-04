EQS-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

Luxemburg, 10. April 2025 - Der Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate") hat heute exklusive Vereinbarungen zum beabsichtigten Verkauf der STAM Europe SAS, Paris ("STAM") und deren Tochtergesellschaften - darunter den Alternativen Investment Fond Manager "STAM France Investment Managers" - an die französische Atland-Gruppe, Paris abgeschlossen. Mit Atland hat Corestate einen idealen strategischen Partner für die weitere Entwicklung von STAM auf dem französischen Investmentmarkt gefunden. Die Transaktion steht Vorbehalt verschiedener Zustimmungen wie die der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des marchés financiers) und soll spätestens im Laufe des dritten Quartals 2025 abgeschlossen werden.



CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard notiert und eine Holding-Gesellschaft, die Beteiligungen an Unternehmen im Bereich Real Asset Investment Management hält. Unsere Beteiligungen umfassen die Hannover Leasing sowie die STAM Europe.





