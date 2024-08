EQS-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Luxemburg, 29. August 2024 - Mit Zustimmung des Aufsichtsrates hat der Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate" oder "Gesellschaft") am heutigen Tag das kommerzielle Angebot zur Mandatierung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Audit S.à r.l. ("KPMG") als Abschlussprüfer für den Konzern- und Einzelabschluss der Corestate für die Geschäftsjahre 2022, 2023 sowie 2024 angenommen. KPMG wird den Aktionären der Gesellschaft daher im Rahmen der nächsten Hauptversammlung (voraussichtlich Anfang 2025) zur Wahl vorgeschlagen. Auf dieser Hauptversammlung wird ebenso beabsichtigt, die geprüften Konzernabschlüsse für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 zur Genehmigung vorzulegen. Corestate erreicht damit einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung seiner Finanzrestrukturierung. Auf Basis der Jahresabschlüsse 2022, 2023 und 2024 soll ein Wertpapierprospekt erstellt werden, damit nach dessen behördlicher Genehmigung auch die im Rahmen der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. Juli 2023 neu geschaffenen Aktien an der Börse zum Handel zugelassen werden können. "Mit KPMG haben wir eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit ausgewiesener Immobilienexpertise als Abschlussprüfer der Corestate finden können", so Dr. Nedim Cen, CEO der Corestate. Die Suche nach einem Abschlussprüfer gestaltete sich durch die nach wie vor angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt sowie die fortgesetzte Restrukturierung der Corestate schwierig. Mit der Zulassung der neu geschaffenen Aktien wird die Umsetzung der erfolgreichen Finanzrestrukturierung der Corestate voraussichtlich Mitte 2025 final abgeschlossen. Auch die strategische Neuausrichtung der Corestate mit einem Fokus auf Real Estate Asset und Investment Management durch die beiden Tochtergesellschaften Hannover Leasing und STAM France schreitet planmäßig voran. Die Corestate wird sich dabei zukünftig auf ihre Holdingfunktionen beschränken. Über den weiteren Fortgang der strategischen Neuausrichtung und der operativen Transformation wird der Vorstand im Rahmen der Regelkommunikation weiter regelmäßig informieren. Über die Corestate Capital Holding S.A. Corestate ist ein Investment und Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen im Kerngeschäft von ca. 12 Milliarden Euro (31.12.2023). Das Unternehmen bietet Investoren über seine Immobilien-Plattform die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demografischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Mit über 100 Expertinnen und Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein breites Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Akquisition über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und mit Niederlassungen in Luxemburg, Frankfurt, München und Paris als Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: www.corestate-capital.com . Pressekontakt: Rosenberg Strategic Communications

