Markus Weingran - Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: TSMC | Telekom | VW - wie lange hält die Partystimmung an - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. 00:00 Begrüßung DAX - Party-Stimmung Tops & Flops - in der Flut steigen alle Boote Trump rudert zurück - warum - Constellation Brands - Zahlen trüben die gute Stimmung Delta Airlines - braucht Airbus riesigen Parkplatz für seine Flieger - TSMC - keine Spur von KI-Krise Doc Morris - Umsatz zieht endlich an Termine - morgen geht los! VW - Zahlen interessieren heute nicht wirklich Telekom - kein Grund zur Sorge! Nordex - läuft richtig rund Musterdepot - fast schon wieder zweistellig im Plus Zuschauerfragen