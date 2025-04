FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 37 auf 31 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Jahr 2025 sei für die Schweizer Bank bisher nicht einfach gewesen, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf regulatorische Unsicherheiten und eine zunehmende globale Unsicherheit, einschließlich der Verkaufswelle an den Kapitalmärkten. Er bevorzuge die Aktie von Julius Bär./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 08:05 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0244767585