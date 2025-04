Nordex hat seinen Auftragseingang für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben und zeigt damit eine anhaltende Dynamik nach dem Rekordjahr 2024. Im Segment "Projects" verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg von 5 % im Vergleich zum ersten Quartal 2024, was die starke Marktperformance widerspiegelt. Auch der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt stieg leicht an. Aufträge für Windturbinen wurden in zehn Ländern erteilt, wobei die größten Märkte die Türkei, Deutschland, Finnland, Lettland und Brasilien waren. Trotz geopolitischer Unsicherheiten und potenzieller Verzögerungen beim Windkraftausbau in den USA bleibt der Auftragseingang von Nordex robust. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet das Unternehmen ein moderates Umsatz- und EBITDA-Margenwachstum. Mit dem starken Auftragseingang im ersten Quartal und höheren Verkaufspreisen ist Nordex auf Kurs, das obere Ende seiner Prognose zu erreichen. Die Analysten von mwb research halten an ihrer Kaufempfehlung sowie dem Kursziel von 20,00 EUR fest. Nordex wird seine Ergebnisse für das erste Quartal am 25. April veröffentlichen. Im Fokus steht insbesondere der Fortschritt bei den Margenzielen des Unternehmens, wobei die EBITDA-Marge voraussichtlich über dem Niveau des ersten Quartals des Vorjahres liegen wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Nordex%20SE.