Beeindruckender Wertzuwachs von 17,46 Prozent katapultiert den Wertpapieranbieter an die Spitze des Nikkei 225 mit deutlicher Übertreffung des Gesamtmarktes.

Die Papiere von Fujikura zeigten sich zuletzt von ihrer starken Seite. Vor allem am Tokioter Aktienmarkt gab es für Anleger Grund zur Freude. Der Titel gehörte dort zu den absoluten Überfliegern des Tages. Konkret legte das Wertpapier an der Börse in Tokio beeindruckende 17,46 Prozent zu. Das entspricht einem Zuwachs von satten 700,00 Punkten. Bei Handelsschluss notierte die Aktie damit bei 4.710,00 Yen und sicherte sich so einen Spitzenplatz unter den Gewinnern im Nikkei 225 Index. Auch an anderen Handelsplätzen zeigte sich ein positives Bild, wie ein früherer Zuwachs von 3,91 Prozent auf einen Wert von 29,25 Euro belegt. Doch wie ist diese plötzliche Stärke einzuordnen?

Ein Blick auf die Zahlen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fujikura ?

Dieser bemerkenswerte Sprung fand in einem insgesamt sehr positiven Marktumfeld statt. Der Leitindex Nikkei 225 selbst verzeichnete am selben Handelstag in Tokio einen außergewöhnlich starken Anstieg von 8,99 Prozent. Die Performance von Fujikura übertraf diesen allgemeinen Aufwärtstrend aber nochmals deutlich. Investoren werden die weitere Entwicklung genau im Auge behalten.

Anzeige

Fujikura-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fujikura-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten Fujikura-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fujikura-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fujikura: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...