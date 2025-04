Seit heute ist die zweite Phase von lächerlich hohen US-Einfuhrzöllen in Kraft, was die Märkte schwer belastet und für einen Wertverlust im Billionenbereich an der Börse sorgt. Diesem Sog kann sich kaum jemand entziehen. Besonders Titel aus dem Halbleiterbereich werden heftig abgestraft und so scheint es auch bei Infineon momentan kein anderes Thema zu geben.

