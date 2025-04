Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ordentliche Generalversammlung der Julius Bär Gruppe AG



10.04.2025 / 13:00 CET/CEST





Zürich, 10. April 2025 - An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Julius Bär Gruppe AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Noel Quinn wurde als neuer Präsident des Verwaltungsrats gewählt

Im Einzelnen fasste die Generalversammlung 2025 der Julius Bär Gruppe AG die folgenden Beschlüsse:

Die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024 sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2024 wurden genehmigt und der Vergütungsbericht 2024 in einer Konsultativabstimmung gutgeheissen.

Der Verwendung des Bilanzgewinns und einer Dividende von CHF 2.60 pro Namenaktie wurde zugestimmt. Die Dividende unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer und gelangt ab dem 16. April 2025 zur Auszahlung.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt.

Der maximale Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für die kommende Amtsdauer (GV 2025 - GV 2026) wurde genehmigt.

Ebenso genehmigt wurden für die Geschäftsleitung der Gesamtbetrag der variablen Barvergütungselemente für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2024, der Gesamtbetrag der variablen anteilsbasierten Vergütungselemente, die im laufenden Geschäftsjahr 2025 zugeteilt werden, sowie der maximale Gesamtbetrag der fixen Vergütung für das kommende Geschäftsjahr 2026.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats Richard Campbell-Breeden, Bruce Fletcher, Jürg Hunziker, Kathryn Shih, Tomas Varela Muiña, Eunice Zehnder-Lai und Olga Zoutendijk wurden je für die Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

Noel Quinn wurde als neues unabhängiges Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer ab 1. Mai 2025 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

Richard Campbell-Breeden, Bruce Fletcher, Kathryn Shih und Eunice Zehnder-Lai wurden für die Amtsdauer von einem Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses (Teil des Nominations- & Vergütungsausschusses) gewählt.

Die KPMG AG, Zürich, wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt.

Dr. Marc Nater, Wenger Plattner Rechtsanwälte, Küsnacht, wurde bis und mit der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2026 als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt.

Die detaillierten Abstimmungsresultate sowie das Kurzprotokoll werden innerhalb eines Tages auf der Website unter www.juliusbaer.com/agm publiziert.

