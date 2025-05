Zürich - Die Bank Julius Bär ist im vergangenen Herbst von der Finanzmarktaufsicht Finma in einer Enforcement-Massnahme zu einer Zahlung von 4,3 Millionen Franken verpflichtet worden. Laut der Finma hatte es die Vermögensverwaltungsbank zwischen 2009 und 2019 versäumt, verdächtige Geldtransaktionen von Kunden zu erkennen und zu verfolgen, schreibt die «Financial Times» am Mittwoch. Die Finma habe Julius Bär in dem im November 2024 erlassenen Entscheid ...

