Der peruanisch-argentinische Bergbaukonzern verzeichnet beachtliche Wertentwicklung von fast 88% im Jahresvergleich bei überwiegend positiven Analystenprognosen

Die Aktie des Edelmetallunternehmens Hochschild Mining setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Am 10. April verzeichnete das Papier einen Anstieg von 2,39 Prozent auf 3,215 Euro, während der Wert in der Monatsbetrachtung um 1,25 Prozent zulegen konnte. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung: Mit einem Plus von 87,94 Prozent seit April 2024 hat sich die Aktie des peruanisch-argentinischen Minenunternehmens nahezu verdoppelt. Die aktuelle Kursentwicklung ist umso bemerkenswerter, da der Wert mit nur 3,34 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch notiert und sich gleichzeitig 49,14 Prozent über dem Tiefstand des vergangenen Jahres bewegt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Die Finanzexperten bleiben für Hochschild Mining überwiegend optimistisch gestimmt. Von neun Analysten, die das Unternehmen aktuell beobachten, empfehlen acht den Kauf der Aktie - eine bemerkenswerte Quote von 88,9 Prozent. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet 3,672 US-Dollar, was einem weiteren Aufwärtspotenzial von knapp 8 Prozent entspricht. Als fundamentale Stärken werten die Experten insbesondere das prognostizierte Wachstum für die kommenden Jahre sowie die solide finanzielle Situation des Unternehmens. Hochschild punktet mit beachtlichen Margen und einer hohen Rentabilität. Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,89 deutet auf eine günstige Bewertung hin, wenngleich das aktuelle KGV mit 17,05 deutlich höher liegt. Interessierte Anleger sollten beachten, dass das Unternehmen am 8. Mai 2025 die Zahlung seiner Schlussdividende plant.

