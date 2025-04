NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" belassen. Nach den Ausblicken der Unternehmen aus dem Chemiesektor im Februar sei es zu starken Schwankungen an den Devisenmärkten gekommen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Diese belasteten die Chemieproduzenten beim Umsatz im Schnitt mit 2 Prozent, beim operativen Ergebnis (Ebitda) etwa doppelt so stark. Am stärksten betroffen seien Brenntag, Bayer und Air Liquide. Diese Belastungen kämen zu den Folgen der konjunkturellen Unwägbarkeiten für die produzierten Volumina noch hinzu./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 14:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 19:00 / ET

DE000BAY0017