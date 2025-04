Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bestätigte am Donnerstag, dass sie sich darauf geeinigt haben, die Gegenmaßnahmen gegen die US-Zölle für 90 Tage auszusetzen."Wir haben die Ankündigung von Präsident Trump zur Kenntnis genommen. Wir wollen den Verhandlungen eine Chance geben," sagte sie in einem Post in den sozialen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...