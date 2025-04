Vancouver, British Columbia, Kanada - 10. April 2025 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass Frau Diana Swain mit sofortiger Wirkung in den Beirat des Unternehmens berufen wurde.

Frau Swain ist die Gründerin von Diana Swain Strategies, einer Beratungsfirma für Führungskräftekommunikation mit Sitz in Toronto.

Sie gründete ihre Firma nach einer fast 40-jährigen Karriere als angesehene kanadische Journalistin, die für ihre preisgekrönten Sendungen und Führungspositionen bei CBC News bekannt ist.

Während ihrer Beschäftigungsdauer hatte sie entscheidende redaktionelle Funktionen inne, darunter die der Chefredakteurin für Recherchen mit der Aufsicht über die Untersuchungsobjekte des Senders und die der leitenden Produzentin von The Fifth Estate von 2021 bis 2023, wodurch die Sendung in ihrer ersten Staffel den Canadian Screen Award für die beste Nachrichten- oder Informationsserie gewann.

Swain ist weithin für ihre umfangreiche Karriere im Fernsehen bekannt, zu der auch die Leitung von "The Investigators with Diana Swain" von 2016 bis 2019 gehörte, einer Sendung, die sich mit den Feinheiten des Journalismus und der investigativen Berichterstattung befasste. Sie war jahrzehntelang als leitende Korrespondentin bei CBC News tätig und berichtete über Geschichten aus dem ganzen Land und der ganzen Welt, wobei sie auf verschiedenen Medienplattformen eine ausführliche Berichterstattung lieferte.

Ihre Berichterstattung erstreckte sich auch auf internationale Ereignisse und umfasste drei Olympische Spiele: Peking 2008, Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018, wobei sie dem Publikum differenzierte Perspektiven auf diese globalen Spektakel bot.

Im Laufe ihrer Karriere erhielt Swain mehrere nationale und internationale Auszeichnungen, darunter als erste Frau in Kanada den nationalen Preis für die beste Nachrichtensprecherin, eine Auszeichnung, die sie sich dreimal sicherte.

In Anerkennung ihrer Verdienste um den Journalismus wurde ihr im Jahr 2010 vom Humber College ein Ehrendoktortitel und im Jahr 2017 vom British Columbia Institute of Technology (BCIT) ein Ehrendoktortitel in Technologie verliehen.

Neben der Leitung ihres Beratungsunternehmens ist Swain auch als Forumsvorsitzende und strategische Beraterin für die MacKay CEO-Foren tätig und trägt so zur Entwicklung der kanadischen Geschäftswelt bei.

Ken Konkin, President und CEO, kommentiert: "Tudor Gold ist begeistert, Diana Swain im Beirat begrüßen zu dürfen. Ich kenne Diana seit vielen Jahren und habe jetzt das Privileg, mit ihr zusammenzuarbeiten, während sie das Unternehmen bei der effektiven Kommunikation unserer Unternehmensbotschaften berät. Diana ist eine erfahrene Journalistin und Medienpersönlichkeit, die für ihre aufschlussreichen Kommentare zu aktuellen Themen und ihren investigativen Journalismus bekannt ist. Sie ist seit Jahrzehnten eine vertrauenswürdige und hoch angesehene Persönlichkeit in den kanadischen Medien und eine enorme Bereicherung für unser Team. Dianas Fähigkeit, komplexe Informationen zu destillieren und mit Interessengruppen in Kontakt zu treten, wird eine unglaubliche Bereicherung sein, wenn wir unsere Präsenz weiter ausbauen und unsere Vision klar und wirkungsvoll kommunizieren. Wir alle heißen Diana herzlich willkommen und freuen uns auf ihren wertvollen Beitrag als neuestes Mitglied unseres Teams."

Das Unternehmen stellt außerdem vierteljährlich ein Update zum bereits angekündigten "At-the-Market"-Aktienprogramm (das "ATM-Programm") des Unternehmens bereit, das am 13. Februar 2024 gestartet wurde. Das ATM-Programm ermöglicht es dem Unternehmen, nach eigenem Ermessen gemäß einer Kapitalverteilungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Research Capital Corporation (der "Vermittler") von Zeit zu Zeit bis zu 20.000.000 $ seiner Stammaktien aus dem Eigenbestand an die Öffentlichkeit auszugeben und zu verkaufen.

Während des Quartals, das am 31. März 2025 endete, emittierte das Unternehmen im Rahmen des ATM-Programms insgesamt 2.309.600 Stammaktien an der TSX Venture Exchange zu einem Durchschnittspreis von 0,6862 CAD pro Aktie und erzielte damit einen Bruttoerlös von 1.584.741,57 CAD. Im Zusammenhang mit diesen Aktienausgaben wurden Provisionen in Höhe von 39.618,54 CAD an den Vermittler gezahlt.

Weitere Informationen zum ATM-Programm finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Februar 2024.

Über Tudor Gold

TUDOR GOLD CORP. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemals produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor einer möglichen Entwicklung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an die Liegenschaft KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an die Liegenschaft Brucejack von Newmont Corporation.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS DER

TUDOR GOLD CORP.

"Ken Konkin"

Ken Konkin

President and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder kontaktieren Sie uns:

Chris Curran

Vice President of Investor Relations and Corporate Development

Tel.: (604) 559 8092

E-Mail: mailto:chris.curran@tudor-gold.com

oder

Patrick Donnelly

Vice President of Capital Markets

Tel.: (604) 559 8092

E-Mail: patrick@tudor-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu den Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, die das Unternehmen in Zukunft erwartet oder vorhersieht, einschließlich des Abschlusses und der erwarteten Ergebnisse der Hauptziele des strategischen Plans des Unternehmens sowie der geplanten Explorationsaktivitäten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder deren negative Konnotation oder Variationen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "eintreten" oder "erreicht werden" "können", "könnten", "würden" oder "werden" oder deren negative Konnotation.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass der strategische Plan des Unternehmens und die geplanten Explorationsaktivitäten rechtzeitig abgeschlossen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung zukunftsgerichteter Informationen oder der Abgabe zukunftsgerichteter Aussagen getroffen hat, vom Management zum Zeitpunkt der Abgabe als vernünftig erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen Risiken in Zusammenhang mit den tatsächlichen Ergebnissen der aktuellen Explorationsaktivitäten, schwankende Goldpreise, die Möglichkeit von Geräteausfällen und -verzögerungen, Explorationskostenüberschreitungen, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, regulatorische Änderungen, die Rechtzeitigkeit von Regierungs- oder behördlichen Genehmigungen sowie andere Risiken, die hierin und in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79196Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79196&tr=1



