Zwei führende Branchenexperten schließen sich dem Chief Strategy Office von Vertex an. Ziel ist es, Produktinnovationen und globale Compliance-Strategien für Kunden zu stärken.

KING OF PRUSSIA, Pa., April 10, 2025(NASDAQ:VERX), ein globaler Anbieter von Technologielösungen für indirekte Steuern, gab heute die Erweiterung seines Chief Strategy Office (CSO) bekannt: Christopher Hall und Kathya Capote Peimbert haben umfangreiche Erfahrung in den Bereichen e-Invoicing, globale Steuer-Compliance und ERP-Integration. Mit der Erweiterung des CSO untermauern sie das kontinuierliche Engagement von Vertex für Innovation und Exzellenz, um Unternehmen bei der Bewältigung der immer komplexer werdenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu unterstützen. Hall und Peimbert reihen sich damit in eine Gruppe angesehener Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen CSO und Chief Tax Office ein. Das Team nimmt eine entscheidende Position bei der Gestaltung der Steuerungstechnologie-Strategie von Vertex ein und treibt die Entwicklung der Branche voran.

Weltweit beschleunigen Regierungen die Ausweitung von e-Invoicing-Mandaten und auch die Vorschriften für indirekte Steuern nehmen zu. Daher stehen Unternehmen vor wachsenden Herausforderungen bei der Einhaltung steuerlicher Verpflichtungen. Das Chief Strategy Office von Vertex spielt eine Schlüsselrolle bei der Abstimmung von Produktinnovationen und der sich entwickelnden Marktdynamik. Und so unterstützt Vertex Unternehmen in großem Umfang bei der Bewältigung dieser Komplexität. Das Fachwissen des CSO trägt dazu bei, automatisierte, skalierbare Steuertechnologielösungen zu entwickeln. Diese orientieren sich an den Kundenbedürfnissen und vereinfachen die Einhaltung der Compliance sowie die Berichterstattung über mehrere Länder-Gerichtsbarkeiten hinweg.

"E-Invoicing-Mandate und steuerliche Prozesse entwickeln sich rasant weiter und schaffen ein immer komplexeres Betriebsumfeld für globale Unternehmen", so Chirag Patel, Chief Strategy Officer bei Vertex. "Kathya und Chris bringen jahrzehntelange Erfahrung mit. Das wird uns helfen, in diesem Bereich weiterhin führend zu sein und unsere Kunden mit der Technologie und entsprechenden Insights auszustatten, die sie benötigen, um in einem zunehmend digitalen Steuerumfeld konform und wettbewerbsfähig zu bleiben."

Hall ist ein anerkannter Experte in den Bereichen ERP-Integration, Steuertechnologie und digitale Compliance-Lösungen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung war er maßgeblich daran beteiligt, Innovationen an der Schnittstelle zwischen Steuerautomatisierung und Unternehmenssystemen voranzutreiben. Dabei hat er intensiv mit führenden ERP-Systemen, darunter SAP und Oracle, gearbeitet. Bevor er zu Vertex kam, war er als Director of Global Indirect Tax Strategy and European Taxes bei Ford tätig. Dort konzentrierte er sich auf Compliance, Prozessautomatisierung, Audits und strategische Steuerplanung. Seine Fachkenntnisse in den Bereichen datengesteuerte Compliance, Automatisierung von Steuerprozessen und Verwaltung indirekter Steuern machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil in der Mission von Vertex, Unternehmen nahtlose, technologiegestützte Steuerlösungen anzubieten. In seiner neuen Funktion wird er sich auf die Verbesserung von ERP-Integrationen und die Optimierung von Compliance-Strategien konzentrieren, um Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Steuerinfrastruktur zu unterstützen.

"Die rasante Entwicklung der steuerlichen Meldepflichten, einschließlich der Vorschriften für e-Invoicing bringt sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich. Unser Ziel ist es, automatisierte Lösungen zu liefern, die die Einhaltung steuerlicher Verpflichtungen gewährleisten, die Effizienz steigern und einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen", so Hall.

Peimbert verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Steuertechnologie und globale Compliance. Zuvor war sie als Global e-Invoicing Lead bei KPMG tätig und unterstützte multinationale Unternehmen bei ihren globalen Steuertechnologie- und e-Invoicing-Strategien, von der Entwicklung bis zur Umsetzung. Sie ist Expertin in den Bereichen e-Invoicing, globale Strategien für indirekte Steuern und Compliance, insbesondere in Lateinamerika und Europa. Diese beiden Regionen sind Vorreiter bei der Digitalisierung des Steuerwesens. Im Laufe ihrer Karriere hat sie Unternehmen dabei geholfen, skalierbare Rahmenbedingungen im Steuerbereich zu entwickeln, die die Einhaltung der sich entwickelnden Vorschriften sicherstellen. In ihrer neuen Rolle wird sie sich darauf konzentrieren, die Führungsposition von Vertex in den Bereichen e-Invoicing und globale Lösungen zur Steuerkonformität auszubauen sowie die Strategie mit den weltweiten regulatorischen Entwicklungen in Einklang zu bringen.

"E-Invoicing ist kein Zukunftstrend mehr - es ist ein aktuelles Mandat, das die Art und Weise, wie Unternehmen weltweit operieren, verändert. Unser Fokus auf e-Invoicing und globale Compliance-Lösungen wird Unternehmen dabei helfen, sich in dieser komplexen Landschaft zurechtzufinden", so Peimbert.

Angesichts der Tatsache, dass laut PwC bis 2030 in über 200 Länder-Gerichtsbarkeiten die elektronische Rechnungsstellung vorgeschrieben sein wird, benötigen Unternehmen ausgefeilte, automatisierte Steuerlösungen, um die Einhaltung der Vorschriften zu garantieren und gleichzeitig hohe Transaktionsvolumina über mehrere Kanäle verwalten zu können. Die Verstärkung durch Hall und Peimbert unterstreicht das Engagement von Vertex bei der Bereitstellung von End-to-End-Compliance-Lösungen, die sich nahtlos in ERP- und E-Commerce-Plattformen integrieren lassen. So können Unternehmen Risiken reduzieren und ihre Steuerprozesse weltweit optimieren. Dieses Engagement ist wertsteigernd sowohl für Kunden und Partner als auch für Aktionäre von Vertex. Zusätzlich hilft es ihnen, den regulatorischen Veränderungen einen Schritt voraus zu sein und auch in einer zunehmend digitalen Steuerlandschaft weiter erfolgreich zu sein.

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vertrauenswürdigste Steuertechnologie zu liefern, die es globalen Unternehmen ermöglicht, mit Zuversicht zu handeln, einzuhalten und zu wachsen. Vertex bietet Lösungen, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können, für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, sowie Lohnbuchhaltung. Mit dem Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa unterstützt Vertex die weltweit führenden Marken dabei, die Komplexität der kontinuierlichen Einhaltung von Compliance zu vereinfachen.

