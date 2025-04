© Foto: Siemens AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens und Kion gesenkt, während Bernstein Research die Kursziele für Lufthansa und Easyjet kappt.Deutsche Bank Research senkt das Kursziel für Siemens & Kion Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 240 auf 215 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Gael de-Bray ermittelte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur europäischen Kapitalgüterbranche für jeden von ihm beobachteten Wert das Niveau des Gewinnwachstums oder -rückgangs, das in der Aktie nach der Marktkorrektur diskontiert worden ist. Anschließend hat er in einem Abschwung-Szenario für 2025 die Risiken für jede Aktie verglichen. In der gleichen …