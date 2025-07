FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 45 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Warenlagerlogistik dürfte einer der Hauptprofiteure der deutschen Milliardeninvestitionen sein, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Investitionen in Logistik zögen an und Amazon kehre zu normalen Auftragsmustern zurück. Zudem dürfte Kions Sparprogramm Konjunktur- und Konkurrenzsorgen auffangen./ag/gl



