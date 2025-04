DJ UBS-Eigenkapitalbedarf könnte durch Finma-Forderung um 50% steigen

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Die Schweizer Großbank UBS muss ihr Eigenkapital möglicherweise kräftig aufstocken. Die zusätzlichen Kapitalanforderungen, die von der Schweizer Finanzaufsicht Finma und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) gefordert werden, würden zu einem Anstieg um 50 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau führen - und zu einer harten Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1), die 50 Prozent höher wäre als die der internationalen Konkurrenz, sagte UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher.

Die Schweizer Behörden haben im vergangenen Jahr an einer Reform der "Too big to fail"-Bankengesetze des Landes gearbeitet, nachdem die Credit Suisse von der UBS übernommen wurde, und es wird erwartet, dass dies zu höheren Kapitalanforderungen für die UBS führen wird.

"Wir lehnen diese extremen zusätzlichen Kapitalanforderungen entschieden ab", sagte Kelleher in einer Rede auf der UBS-Generalversammlung am Donnerstag.

Die Bank unterstütze fast alle vom Bundesrat vorgeschlagenen Maßnahmen, aber die Konzentration auf die Kapitalanforderungen sei die falsche Lehre aus der Krise der Credit Suisse, so Kelleher.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/thl

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2025 07:58 ET (11:58 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.