Das Google-Schwesterunternehmen Waymo befindet sich weiter auf Expansionskurs: Der Robotaxi-Anbieter will 2026 in Washington D.C. starten. Der Robotaxi-Dienst ist bereits in San Francisco, Phoenix, Los Angeles und Austin aktiv und hatte zuvor schon seine Expansion nach Atlanta und Miami angekündigt. Die vollelektrischen Fahrzeuge von Waymo - aktuell handelt es sich um den Jaguar I-PACE - können bequem per App bestellen werden und kommen ohne Fahrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...