Siltronic AG München WKN: WAF300

ISIN: DE000WAF3001 Eindeutige Kennung des Ereignisses: 97b10d1ce3eaef11b53e00505696f23c Konkretisierung und Klarstellung der

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2025

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 2. April 2025 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Siltronic AG für Montag, den 12. Mai 2025, um 10:00 Uhr (MESZ) einberufen. Bei der Veröffentlichung der Einberufung am 2. April 2025 fehlte aufgrund eines redaktionellen Versehens die Klarstellung, dass es sich bei der vorgeschlagenen Ausschüttung von EUR 0,20 je dividendenberechtigter Stückaktie um einen gemeinsamen Gewinnverwendungsvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat handelt. Vorstand und Aufsichtsrat stellen hiermit klar, dass der so veröffentlichte Gewinnverwendungsvorschlag auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat beruht. Ansonsten bleibt die am 2. April 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichte Einberufung unverändert. München, im April 2025 Siltronic AG Der Vorstand



