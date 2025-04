Die Analysten haben heute ihre Einschätzungen zu mehreren deutschen Small- und Mid-Caps aktualisiert. Hier die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

Jefferies senkt Fraport auf "Underperform" - Kursrallye übertrieben

Die Jefferies-Analysten haben Fraport von "Hold" auf "Underperform" herabgestuft und das Kursziel von 58 auf 52 Euro gesenkt. Als Grund nennen sie ein sich verschlechterndes wirtschaftliches Umfeld, vor dessen Hintergrund die rund 25-prozentige Kursrallye der vergangenen sechs Monate übertrieben erscheint. Der hohe Anteil von US-Reisenden in Frankfurt, der Geschäftsreiseanteil von etwa 30 Prozent sowie die Dollar-Exposure der Gruppe machen den Flughafenbetreiber laut Jefferies anfälliger für Gewinnschätzungssenkungen als Wettbewerber. Die Experten haben ihre Passagierprognosen wegen einer Abschwächung des transatlantischen Reiseverkehrs reduziert und sehen weiteres Abwärtspotenzial bei den Volumina. Ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie wurden um 5 bis 12 Prozent gekürzt, womit sie nun 5 bis 18 Prozent unter dem Konsens liegen.

Warburg Research behält Kaufempfehlung für Nagarro trotz Berichtsverzögerung

Warburg Research hält an ihrer "Buy"-Einstufung für Nagarro mit einem Kursziel von 135 Euro fest, erwartet jedoch kurzfristigen Druck auf die Aktie. Die am Freitag bekanntgegebene Verschiebung des Berichtstermins für die Jahresergebnisse und den Geschäftsbericht drücke auf die Stimmung. Nagarro bekräftigte jedoch, die Finanzziele für 2024 zu erreichen, und kündigte die Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse für Dienstag an. Die Analysten rechnen zwar nicht mit großen Auswirkungen der Ursachen für die Verzögerung, erwarten aber, dass die beeinträchtigte Stimmung sich in absehbarer Zeit auf die Kursentwicklung auswirken wird.

