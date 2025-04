Brüssel - Teile des Welthandels bekommen voraussichtlich eine Atempause von 90 Tagen: Sowohl die USA als auch die EU setzen einige Sonderzölle vorerst nicht in Kraft. In einer kurzen Stellungnahme kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, erst tags zuvor beschlossene Gegenmassnahmen für knapp drei Monate auf Eis zu legen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump nach grossen Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten überraschend ...

