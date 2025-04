News von Trading-Treff.de Atos hat den Tag mit einem massiven Kuss Gewinn begonnen. 8,6 % stehen in der ersten halben Stunde unter dem Strich; die Aktie ist damit auf 0,0038 € gestiegen. Das hat allerdings noch keine wesentliche Bedeutung. Hier spielen auch die US Zölle von Donald Trump wohl keine besondere Rolle. Es geht bei dieser Aktie weiterhin darum, dass der Titel in wenigen Tagen eine revolutionäre Änderung erfahren wird. Es wird eine Zusammenlegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...