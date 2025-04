In ihren Äußerungen am Donnerstag warnte die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Dallas, Lorie Logan, dass Zölle, die die Erwartungen übertreffen, mit ziemlicher Sicherheit sowohl zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit als auch der Inflation führen würden.Wichtige ZitateEs ist wichtig, dass Preiserhöhungen im Zusammenhang mit Zöllen nicht zu einer ...

