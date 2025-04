DJ Brenntag will Aufsichtsrat von sechs auf acht Mitglieder erweitern

DOW JONES--Der Chemikalienhändler Brenntag will seinen Aufsichtsrat von aktuell sechs auf acht Mitglieder erweitern. Damit sollten die Kompetenzen und das Fachwissen des Aufsichtsrats gestärkt sowie ergänzt und den gestiegenen Anforderungen an Aufsichtsräte in globalen Unternehmen Rechnung getragen werden, teilte der DAX-Konzern mit. Die Erweiterung muss von der Hauptversammlung am 22. Mai abgesegnet werden, auf der die Aktionäre dann auch drei neue Mitglieder in das Gremium wählen sollen. Die Amtszeit von Aufsichtsrat Andreas Rittstieg endet mit der Hauptversammlung, er stellt sich nach 15 Jahren Amtszeit nicht zur Wiederwahl, wie Brenntag weiter mitteilte.

Brenntag schlägt der Mitteilung zufolge Dominik de Daniel, den CEO der Kühne Holding AG, den Juristen Karl von Rohr und die ehemalige Chefin des Getriebeherstellers Renk, Susanne Wiegand, als neue Aufsichtsratsmitglieder zur Wahl vor. Zudem werde die derzeitige Aufsichtsrätin Stefanie Berlinger für eine Amtszeit von zwei Jahren zur Wiederwahl vorgeschlagen.

April 10, 2025 09:38 ET (13:38 GMT)

