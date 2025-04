Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

SdK-Anlegerforum: Österreichischer Großkonzern OMV AG präsentiert sich am 14. April 2025 im Rahmen eines virtuellen SdK-Anlegerforums Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. freut sich mitteilen zu können, dass sich am 14. April 2025 um 18:30 Uhr mit der OMV AG erstmals ein österreichisches Unternehmen im Rahmen eines SdK-Anlegerforums vorstellen wird. Die OMV AG mit Sitz in Wien zählt zu den größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs und ist Mitglied des führenden österreichischen Börsenindex ATX der Wiener Börse. Das Unternehmen fördert und vermarktet Öl und Gas, bietet chemische Lösungskonzepte an und entwickelt innovative Ansätze für eine Kreislaufwirtschaft. In den zurückliegenden Jahren konnte die OMV attraktive Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Ihre solide finanzielle Basis bildet die Grundlage für die laufende strategische Transformation zu einem integrierten Anbieter für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie mit dem Ziel eine CO 2 -ärmeren Wirtschaft zu fördern, in der nachhaltige Energie, nachhaltige Mobilität und ein nachhaltiger Lebensstil für alle Menschen Realität werden. Seien Sie dabei, wenn sich die OMV AG am 14. April 2025 um 18:30 Uhr im Rahmen der virtuellen Unternehmenspräsentation der SdK e.V. vorstellt! Während der Präsentation haben Sie die Gelegenheit, über eine Chatfunktion Fragen an die anwesenden Unternehmensvertreter zu stellen. Die Teilnahme ist kostenlos - sichern Sie sich Ihren Platz und registrieren Sie sich jetzt unter https://sdk.org/omv . München, den 10. April 2025

