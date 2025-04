News von Trading-Treff.de Gestern sahen wir eine Erleichterungs-Rally im New Yorker Handel. Grund war die Ankündigung einer 90tägigen "Zollpause". In den 90 Tagen sollen Verhandlungen stattfinden, um zu einer langfristig tragfähigen Situation zu kommen. Denn auch das sollten Investoren bedenken: Bleiben die Zölle auf dem Niveau, das am 2. April verkündet wurde, wird das die Weltwirtschaft schnell und gnadenlos auf Talfahrt schicken. Die Aktie von ...

