Der Windenergie-Projektierer verzeichnet eine beachtliche Kurssteigerung von über 27% seit Jahresbeginn und nähert sich seinem 52-Wochen-Hoch bei knapp 15 Euro.

Die Aktie des Windparkentwicklers PNE verzeichnet eine beeindruckende Performance in den ersten Monaten des Jahres 2025. Mit einem aktuellen Kurs von 14,22 Euro (Stand: 10. April) konnte das Papier seit Jahresbeginn um satte 27,42 Prozent zulegen. Besonders in den vergangenen 30 Tagen setzte sich die positive Entwicklung mit einem Plus von 6,76 Prozent fort. Der Kurs notiert damit deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 12,48 Euro, was auf einen intakten langfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Allerdings verzeichnete die Aktie am Handelstag einen leichten Rückgang von 0,56 Prozent.

Bemerkenswert ist, dass sich der Kurs mit einem Abstand von nur 4,95 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 14,96 Euro befindet, das erst kürzlich am 6. Juni 2024 erreicht wurde. Vom Jahrestief bei 10,68 Euro konnte sich das Papier inzwischen um mehr als 33 Prozent erholen. Diese positive Entwicklung spiegelt das wachsende Anlegervertrauen in den international tätigen Projektierer von Windparks wider, der mittlerweile mit einer Marktkapitalisierung von 1,07 Milliarden Euro bewertet wird.

Analysten optimistisch vor anstehender Quartalspräsentation

Die Stimmung unter Analysten bezüglich der PNE-Aktie ist überwiegend positiv. Der Konsens empfiehlt mehrheitlich den Kauf oder die Übergewichtung des Titels im Portfolio. Besonders bemerkenswert: Die Experten haben in den vergangenen vier Monaten ihre Kursziele deutlich nach oben korrigiert, was auf verstärktes Vertrauen in die Geschäftsentwicklung hindeutet.

Vor der für den 9. Mai 2025 angekündigten Veröffentlichung der Quartalsergebnisse für Q1/2025 zeigen sich die Analysten zuversichtlich bezüglich der Geschäftsentwicklung. Sie prognostizieren eine starke Entwicklung der Geschäftsaktivitäten über mehrere Jahre hinweg. Allerdings bleibt die Bewertung mit einem erwarteten KGV von 44,13 für das laufende Jahr auf einem sehr hohen Niveau, was bei einigen Marktbeobachtern Bedenken hinsichtlich der aktuellen Bewertung weckt. Als Schwäche wird zudem die vergleichsweise hohe Verschuldung bei gleichzeitig niedrigem EBITDA gesehen, was auf eine angespannte Finanzsituation hindeutet.

