© Foto: Christoph Dernbach - dpa

Analysten sehen erhebliche Risiken für das Chinageschäft der beiden Tech-Riesen.Es wird erwartet, dass die Ausgaben chinesischer Händler für digitale Werbung in den USA bei Alphabet's Google und Meta zurückgehen werden, nachdem US-Präsident Donald Trump die Zollbefreiung für Importe aus dem asiatischen Land abgeschafft hat, so die Deutsche Bank. Das Ausmaß des Rückgangs der Ausgaben für digitale Werbung auf diesen Plattformen hängt davon ab, inwieweit die in China ansässigen Händler ihre Ausgaben zurückfahren, so das Brokerhaus. Ben Black, Analyst der Deutschen Bank, sagte, dass die Werbeausgaben chinesischer Händler auf Google und Meta wahrscheinlich um 2,1 Milliarden US-Dollar …