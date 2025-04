EQS-Ad-hoc: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

SCHOTT Pharma: Vorläufiges Q2 2025-Ergebnis liegt über den Markterwartungen SCHOTT Pharma erwartet auf Basis vorläufiger Zahlen einen Anstieg bei Umsatz, EBITDA und EBITDA-Marge für das zweite Quartal 2025 (zum 31. März 2025). Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz in Höhe von 252 Mio. Euro und einem währungsbereinigten Wachstum von 10 %. Damit einhergehend erwartet SCHOTT Pharma ein EBITDA von 72 Mio. Euro und eine EBITDA-Marge von 28,6 %. Diese Ergebnisse liegen über den aktuellen Markterwartungen von 242 Mio. Euro Umsatz, 4 % währungsbereinigtem Umsatzwachstum, 62 Mio. Euro EBITDA und 25,5 % EBITDA-Marge (Quelle: Vara Research). SCHOTT Pharma hält an seiner im Dezember 2024 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2025 fest. Das Unternehmen wird seine detaillierten Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2025 am 15. Mai 2025 veröffentlichen. Investorenkontakt

Tobias Erfurth

Head of Investor Relations

Jasko Terzic, CFA

Senior Investor Relations Manager

E-Mail: ir.pharma@schott.com Pressekontakt

Lea Kaiser

Communications Manager

+49 (0) 6131/66-4073

E-Mail: lea.kaiser@schott.com



