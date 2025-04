Der Pharmahersteller verzeichnet einen Kursrückgang von 3,42% auf 36,05€, während Experten weiterhin Kaufempfehlungen mit einem Kursziel von 51,20€ aussprechen.

Die Aktie des deutschen Pharmaunternehmens Dermapharm musste am 10. April 2025 einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Mit einem Minus von 3,42 Prozent fiel der Kurs auf 36,05 Euro und setzte damit seinen jüngsten Abwärtstrend fort. Besonders bemerkenswert ist dieser Kursrückgang, da er im Widerspruch zu den durchweg positiven Analysteneinschätzungen steht. Die Experten bewerten die Aktie weiterhin mit einem einstimmigen Kaufvotum und sehen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 51,20 Euro ein beträchtliches Aufwärtspotenzial von über 42 Prozent.

Noch am 7. April hatte die renommierte Privatbank Berenberg ihre Kaufempfehlung für Dermapharm bestätigt, obwohl am selben Tag eine Kurszielanpassung nach unten vorgenommen wurde. Diese ambivalenten Signale könnten zur aktuellen Verunsicherung unter den Anlegern beigetragen haben. Die Pharmahersteller-Aktie liegt zwar mit einem Plus von 14,10 Prozent immer noch deutlich über ihrem Vorjahreswert, doch seit Jahresbeginn 2025 verzeichnet das Papier einen Wertverlust von mehr als 11 Prozent.

Solide Fundamentaldaten trotz kurzfristiger Schwäche

Trotz des jüngsten Kursrückgangs sprechen die fundamentalen Kennzahlen für Dermapharm. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,06 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,64 ist die Aktie im Branchenvergleich fair bewertet. Besonders hervorzuheben ist das relativ hohe Verhältnis von EBITDA zu Umsatz, was auf attraktive Margen vor Steuern und Abschreibungen hindeutet.

Allerdings gibt es auch Warnsignale: Die Umsatzprognosen wurden in den vergangenen Monaten nach unten korrigiert, und das Verhältnis der Nettoverbindlichkeiten zum EBITDA wird als relativ hoch eingestuft. Diese Faktoren könnten erklären, warum die Aktie trotz des einheitlich positiven Analystensentiments derzeit unter Druck steht. Mit einem Abstand von mehr als 12 Prozent zum 52-Wochen-Hoch von 41,80 Euro, das erst im März 2025 erreicht wurde, bleibt abzuwarten, ob Dermapharm den positiven Jahrestrend fortsetzen kann.

