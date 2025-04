Der Agrar- und Energiekonzern zeigt starke Kursschwankungen trotz struktureller Herausforderungen - Analysten bewerten die Aktie positiv trotz hoher Verschuldung.

Die BayWa Aktie verzeichnete am gestrigen Handelstag einen bemerkenswerten Kurssprung von 18,09% auf 22,20 Euro. Diese Erholung folgt auf den dramatischen Einbruch vom Vortag, bei dem die Aktie des Handels- und Dienstleistungsunternehmens am Vormittag zunächst um 10,6% abgestürzt war. Die heutige Entwicklung deutet auf eine hohe Volatilität im Wertpapier hin, was durch die annualisierte 30-Tage-Volatilität von 75,04% bestätigt wird. Trotz des aktuellen Aufschwungs notiert die Aktie weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 35,30 Euro, das erst vor wenigen Tagen am 12. April 2024 erreicht wurde.

Fundamentaldaten weisen auf Herausforderungen hin

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BayWa ?

Die Fundamental-Analyse zeichnet ein gemischtes Bild für den Agrar-, Bau- und Energie-Konzern. Während die niedrige Bewertung mit einem Unternehmenswert zu Umsatz von nur 0,3 für 2024 auf den ersten Blick attraktiv erscheint, kämpft BayWa mit erheblichen strukturellen Problemen. Das Unternehmen weist laut Analysten eine unzureichende Rentabilität auf und befindet sich in einer Situation hoher Verschuldung. Besonders besorgniserregend ist, dass die Umsatzprognosen für das laufende und kommende Jahr zuletzt nach unten korrigiert wurden. Dennoch stuft der einzige berichtende Analyst die Aktie mit "OUTPERFORM" ein, wobei das Kursziel allerdings bei nur 12,00 Euro liegt - was einen erheblichen Abstand zum aktuellen Kursniveau darstellt. Am 8. Mai 2025 werden die Q1-Ergebnisse erwartet, die weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben könnten.

Anzeige

BayWa-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BayWa-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten BayWa-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BayWa-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BayWa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...