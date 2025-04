Der März war ein Horrormonat für die Aktionäre. Um 50 Prozent brach der Aktienkurs an einem Tag ein. Seit September 2022 hat der Chiphersteller 98 Prozent seines Börsenwerts vernichtet. Mit einer solchen Entwicklung hat wohl niemand gerechnet, im Sommer 2016 wollte Infineon das US-amerikanische Unternehmen Wolfspeed ISIN: US9778521024 für 850 Millionen USD übernehmen. Derzeit wird Wolfspeed mit rund 300 Millionen Euro an der Börse bewertet. Am Montag ...

