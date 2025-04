Neue Büros und Labore positionieren das Unternehmen strategisch für regionales Wachstum mit verbesserten Support-Services

Um seine Fähigkeit, Kunden mit führenden Innovationen zu bedienen, weiter zu stärken, kündigte IFF (NYSE: IFF) an, den Großteil seiner Geschäftstätigkeiten in Mexiko an einem neuen Standort im Tecnoparque-Geschäftskomplex in Mexiko-Stadt zusammenzulegen. Der Umzug beginnt sofort mit dem Global Business Services Center, das die gesamten Geschäftsaktivitäten des Unternehmens auf dem mexikanischen und lateinamerikanischen Markt unterstützt, und soll bis 2026 abgeschlossen sein. In den neuen Einrichtungen von IFF werden bis zu 650 Mitarbeiter aus den Geschäftsbereichen Health Biosciences, Scent, Taste und Food Ingredients untergebracht sein, was es zu einem der größten Bürostandorte von IFF macht.

"Mexikos reiches kulturelles Erbe, seine Traditionen und fesselnden Sinneserfahrungen machen es zu einem strategischen Markt in unserer globalen Wachstumsstrategie", sagte Erik Fyrwald, CEO von IFF. "Durch den Umzug an diesen neuen Standort ist IFF besser positioniert, um mit Kunden zu gewinnen, indem wir die kollektive Kraft von Wissenschaft und Kreativität in unseren Unternehmen an einem physischen Standort nutzen."

Die neuen Einrichtungen von IFF in Mexiko-Stadt stehen im Einklang mit ähnlichen Initiativen in Märkten weltweit, in denen das Unternehmen Technologie- und Innovationszentren eingerichtet hat. Diese Standorte sollen die Fähigkeit von IFF verbessern, den sich ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden, die Markteinführung von Produkten zu beschleunigen und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Der Umzug in den Tecnoparque wird Labore umfassen, die sich auf Produktentwicklung, Design, Tests, Forschung und Entwicklung sowie Unternehmensdienstleistungen konzentrieren. Die Büros werden auch Räume für Zusammenarbeit, einzigartige immersive Erfahrungen und Co-Creation mit Kunden umfassen, wodurch IFF außerdem die lebendige und aufregende Kultur, Küche und Geschichte Mexikos nutzen kann. Neben der primären Bedienung des mexikanischen Marktes wird der Business Hub des Unternehmens in Tecnoparque auch die Geschäftsentwicklung in ganz Lateinamerika und der Karibik unterstützen.

"Die besten Talente anzuziehen, zu entwickeln und zu halten, ist der Schlüssel zu einem nachhaltigen Unternehmenswachstum", sagte Deborah Borg, Chief People Officer bei IFF. "Unser neuer Standort in Mexiko-Stadt bietet ein lebendiges Arbeitsumfeld mit offenen Arbeitsbereichen, modernster Technologie, Zugang zur Natur und Gesundheits- und Wellnessmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter."

Die neuen IFF-Büros in Mexiko-Stadt sind Teil des Tecnoparque-Geschäftskomplexes, der 50.000 Quadratmeter Grünfläche und mehr als 600 Bäume umfasst. Der Komplex erzeugt genug Solarenergie, um seinen eigenen Energiebedarf zu decken, und verfügt über ein ausgeklügeltes Wassermanagementsystem und ein verantwortungsbewusstes Abfallmanagement.

Die Einrichtungen von IFF in Tlalnepantla, die seit mehr als 60 Jahren die Heimat des Unternehmens in Mexiko sind, werden weiterhin als strategischer Produktionsstandort für die Geschäftsbereiche Scent und Taste dienen.

Warnhinweis gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes (Securities Act) und Abschnitt 21E des US-amerikanischen Börsengesetzes (Securities Exchange Act) von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (das "Börsengesetz"). Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich häufig auf die erwartete zukünftige Geschäfts- und Finanzleistung und die Finanzlage und enthalten häufig Wörter wie "planen", "erwarten", "vorhersehen", "beabsichtigen", "glauben", "anstreben", "sehen", "werden", "würden", "anstreben" und ähnliche Ausdrücke sowie Variationen oder Verneinungen dieser Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich naturgemäß auf Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße ungewiss sind, wie z. B. Aussagen über den Zeitpunkt oder die Art der neuen Einrichtungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

Willkommen bei IFF

Bei IFF (NYSE: IFF) sorgen wir mit Wissenschaft, Kreativität und Herz für Freude. Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Düfte, Lebensmittelzutaten, Gesundheit und Biowissenschaften liefern wir bahnbrechende, nachhaltige Innovationen, die alltägliche Produkte aufwerten sie fördern das Wohlbefinden, erfreuen die Sinne und verbessern die menschliche Erfahrung. Erfahren Sie mehr auf iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

2025 by International Flavors Fragrances Inc. IFF ist eine eingetragene Marke. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250410005522/de/

Contacts:

Medienbeziehungen:

Paulina Heinkel

332.877.5339

Media.request@iff.com

Investorenbeziehungen:

Michael Bender

212.708.7263

Investor.Relations@iff.com